Bomberos anuncian megacompra histórica de insumos
Eduardo Moreno Vellido informó que la compra incluye máscaras, motosierras y uniformes para el personal.
Por primera vez, el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos adquirió una gran cantidad de equipo, en lo que fue calificado como "una compra histórica" de más de 5 millones de pesos, informó Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos.
El equipo ya era necesario, debido a que incendios de gran magnitud, como los ocurridos en las tarimeras, en la empresa de polímeros, en la vidriera y en otros puntos, han representado gastos aproximados de hasta 100 mil pesos.
Además, buscarán generar nuevos mecanismos de recaudación para reforzar y garantizar la sostenibilidad de la institución.
El equipo adquirido incluye máscaras de respiración autónoma, equipos para combate de incendios, herramientas para atender incendios forestales y de pastizales, diversas herramientas, uniformes de diario, motosierras, mangueras y aditamentos para su uso.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Todo el equipo adquirido representa un valor aproximado de más de 6 millones de pesos.
El presidente del Patronato calificó la adquisición como "una compra atípica".
"Se trata de una compra que no se realiza cada año y que estamos concretando ahora", señaló.
Agregó que, para el segundo semestre de 2026, esperan encontrar mecanismos junto con el sector empresarial, particularmente con los organismos empresariales, para facilitar a industriales y empresarios los procesos de donación al Cuerpo de Bomberos.
También indicó que buscan fomentar una cultura de donación entre la iniciativa privada.
no te pierdas estas noticias
Bomberos anuncian megacompra histórica de insumos
Martín Rodríguez
Eduardo Moreno Vellido informó que la compra incluye máscaras, motosierras y uniformes para el personal.
EEUU pone en cuarentena a dos pasajeros de crucero por hantavirus
AP
La OMS reporta 11 casos de hantavirus vinculados a un crucero en EEUU, con tres fallecimientos confirmados.
PRI de SLP pide cancelar registro a Morena por "narcopartido"
Ana Paula Vázquez
El tricolor presentó el expediente ante autoridades electorales locales y federales