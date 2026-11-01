Brigadas de Paz permanecen en la Facultad de Derecho

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La falta de espacios de escucha, el desconocimiento de los canales para solicitar ayuda y la percepción de inseguridad fuera del plantel, fueron algunas de las inconformidades identificadas entre estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), tras el paro de octubre de 2025. A partir de ese escenario, la institución creó Brigadas de Paz para intervenir en conflictos entre alumnos.

Georgina González Cázares, directora de la Facultad, explicó que, después de la toma estudiantil, el Centro Académico de Justicia Alternativa, diseñó una encuesta para conocer la percepción de seguridad dentro y fuera de las instalaciones. De acuerdo con los resultados, los estudiantes no manifestaron sentirse inseguros al interior del plantel, pero sí señalaron preocupación por las condiciones en sus alrededores.

La consulta también evidenció dificultades para encontrar espacios de escucha y saber con quién acudir ante una emergencia o un conflicto. La directora señaló que estas observaciones llevaron a establecer las brigadas, además de tomar medidas relacionadas con la iluminación y la instalación de cámaras de seguridad.

El mecanismo contempla la participación de estudiantes capacitados por mediadores certificados, quienes serán el primer contacto entre sus compañeros cuando detecten un problema o alguien necesite apoyo. Los integrantes portan un distintivo azul con blanco y su función es facilitar la escucha y la mediación entre pares para evitar que los conflictos escalen.

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González Cázares indicó que la conformación de las Brigadas de Paz tomó aproximadamente cuatro meses, desde la aplicación de la encuesta hasta la definición de las prioridades de intervención. Sin embargo, la directora no precisó cuántos estudiantes participan, qué alcance tienen sus intervenciones ni si existen resultados que permitan conocer si este mecanismo ha mejorado las condiciones de convivencia y atención dentro de la Facultad.