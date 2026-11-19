En Buen Fin, C.H. reporta aumento de ventas de 40%
Los giros más beneficiados son electrónica, ropa, zapatos y juguetes
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El Buen Fin reporta mejoras, con crecimiento de ventas que en algunos giros y comercios subieron hasta 40 por ciento en el Centro Histórico, aseguró Alejandrina Cedillo, empresaria y comerciante.
Buen Fin impulsa reactivación económica en Centro Histórico
Aseguró que según los reportes de comerciantes, finalmente el desarrollo del evento comercial sí permitió reactivar la economía sobre todo en el Centro Histórico de la capital potosina.
Giros beneficiados y metas superadas durante el Buen Fin
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Las expectativas fueron superadas y fue un muy buen fin de semana para el Centro Histórico. "Estamos hablando específicamente del primer cuadro de la ciudad, evidentemente hay diferentes giros más beneficiados que otros y fue un incremento cerca del 40 por ciento, se superaron las metas que Concanaco había calculado".
Aseguró la comerciante que los giros más beneficiados son electrónica, ropa, zapatos y juguetes, pero que también es evidente que otros giros no tuvieron ese incremento, porque son otros tales como papelerías y dulcerías, que al final son productos que "sí o sí" se compran independientemente del Buen Fin.
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