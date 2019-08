Buenos deseos y sospechas en Twitter por la salida de Carlos Loret

Tras darse a conocer la salida del periodista, Carlos Loret de Mola del noticiero matutino de la empresa Televisa, comunicadores y políticos han expresado su postura a través de Twitter.

En los mensajes, algunos lamentan la salida de su espacio televisivo del también columnista de esta casa editorial, la cual califican como censura.

El expresidente Vicente Fox, escribió en su mensaje: "Me huele a despido e intuyo de donde vino la orden. Ánimo Carlos la lucha es por México, no por puestos ni dinero! Eres un gran ejemplo!!"

Por su parte el excandidato a la gubernatura de Puebla, Enrique Cárdenas Sánchez lamentó su salida de Televisa, la que consideró como censura.

"Libertad de expresión en la administración de @lopezobrador_ tiene una pérdida más", escribió el senador Emilio Álvarez Icaza.

En opinión del también columnista de EL UNIVERSAL, Héctor de Mauleón, la separación del periodista es "una pésima señal".

Con algo de humor Francisco Almaraz, mejor conocido como, Pacasso deseó éxito al periodista. "Éxito, Carlos... Te apartaría un lugar aquí al lado de Catedral, pero veo que tienes otros jales".

Asimismo la periodista Danille Dithurbide, quien ocupará el espacio que conducía Loret a partir del próximo 2 de septiembre, le deseó éxito, no sin antes destacar la disciplina y pasión del periodista hacia la profesión. "He sido testigo y aprendiz de tu disciplina, tu pasión y tu amor por nuestro oficio. Ha sido un privilegio compartir un pedacito de tu camino y lo que sigue es un auténtico honor. El éxito camina junto a ti y lo seguirá haciendo en cada paso. Te voy a extrañar. Siempre".

Hernán Gómez Bruera, analista político y también columnista de esta casa editorial, además de desearle la mejor de las suertes, agradeció a Loret la oportunidad de participar como comentarista en su programa matutino.

"Le agradezco a @CarlosLoret la posibilidad de haber participado como comentarista en Despierta en varios debates en que hubo pluralidad de posturas y buenos agarrones. También a @carlosjimeneztv y a quienes han formado parte de su equipo. La mejor de las suertes", expresó.