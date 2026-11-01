Buscan dar certeza jurídica con "Tu casa, tu apoyo"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La falta de certeza jurídica sobre terrenos y el rezago en la entrega de espacios para vivienda son parte de los problemas que busca atender el programa estatal "Tu casa, tu apoyo", que para este año tiene como meta entregar otros 10 mil lotes, informó Julio Patiño, titular del Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado (INREVIS).

El funcionario explicó que el organismo tiene a su cargo los procesos de regularización y revisión jurídica de los predios, mientras que la entrega de terrenos se coordina con la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE). Detalló que la meta para 2026 es duplicar los resultados del año pasado, cuando se habilitaron alrededor de 10 mil lotes para beneficiar a familias que buscan acceder a un patrimonio.

Uno de los proyectos con mayor avance se encuentra en Ciudad Satélite, donde se prepara un polígono de seis hectáreas con aproximadamente 272 terrenos, además de otra superficie de 26 hectáreas en la que se contempla habilitar mil 800 lotes. El programa también registra trabajos en municipios como Cerritos, Cedral y Venado, y se prevé ampliar su cobertura conforme se incorporen nuevos predios.