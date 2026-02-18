Buscan a familiares de personas rescatadas de "La Aldea de los Abuelos"

El sistema estatal para el Desarrollo Integral de la familia busca a los familiares de los adultos mayores rescatados ayer de una casa de asistencia la Aldea de los Abuelos.

Indicó que las personas fueron resguardadas en La Casa de los Potosinos, en Manuel J. Clouthier 284-C, colonia la Garita de Jalisco.

Indicó que los 13 hombres y 9 mujeres cuentan con atención especializada y a los familiares se les brindará la información detallada sobre su situación.

