Buscan combatir lentitud del PJE

El diputado Cándido Ochoa Rojas presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, para que los consejeros, magistrados y jueces del Poder Judicial, cuiden que previo a ausentarse por vacaciones, no quede ningún asunto citado para dictar sentencia.

Explicó "no debe confundirse el citar a sentencia un asunto, con pronunciar sentencia en un asunto, lo primero implica realizar todas las diligencias judiciales que se requieran, para llevar hasta el punto de citar a las partes para oír sentencia; en tanto que lo segundo va más allá, no sólo cita a las partes para oír sentencia sino pronuncia, esto es, emite la misma.

"Es por ello que el procedimiento debe continuarse dejando los asuntos citados para pronunciar sentencia, lo que hará el funcionario respectivo al regreso de su periodo vacacional. Probablemente el Poder Judicial dirá que eso ya se hace, pero la práctica y la realidad de las cosas demuestran lo contrario, ello no sucede, por lo menos no en todos los tribunales, por la sencilla razón de que no hay una disposición expresa de que así lo ordene".

La iniciativa propone además, "que también se de´ facultad al funcionario que quede encargado del despacho de trámite de los asuntos, para que cite para sentencia los casos que queden integrados, y no que se tenga que esperar hasta que regrese el juzgador para realizarse ello".