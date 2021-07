Buscan destituir a funcionario del Congreso

Aunque se buscará destituir a Marco Antonio Balderas Álvarez, coordinador de Servicios Internos, él debería dimitir de forma voluntaria, dijo Vianey Montes Colunga, diputada presidenta de la diputación permanente del Congreso del Estado, quien reveló que al parecer dicho funcionario tuvo conocimiento de la presunta utilización de un carro del Legislativo en un atraco, pero no lo reportó.

"Aquí no estamos encubriendo a nadie. Quien sea responsable, tendrá que pagar las consecuencias y no por una persona, y digo, la mayoría de los diputados hemos tratado de tener una Legislatura transparente y los menos escándalos, y no quiero que esto vaya a manchar a LXII Legislatura", concluyó.

A pesar de ello, la diputada reconoció que fue hasta el miércoles que la Contraloría Interna presentó la denuncia ante el Ministerio Público, a pesar de que el robo ocurrió el 16 de junio.

Sobre la destitución del funcionario, la diputada explicó que tal determinación le corresponde a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por ello, dicha instancia administrativa interna definirá lo conducente.

Luego de la confirmación de que un carro propiedad del Poder Legislativo está involucrado en un robo en el municipio de Villa de Reyes, Vianey Montes indicó que Balderas Álvarez es el encargado del resguardo de los automóviles y que son utilizados por las y los diputados.

Vianey Montes agregó que derivado de tales hechos, deberán deslindarse las responsabilidades y en su momento se deberá informar a quién se le asignó el vehículo.