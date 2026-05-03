logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VIDRIO CENTRO SUMMIT 3.5: CONOCIMIENTO, INDUSTRIA Y VISIÓN DE FUTURO EN EL BAJÍO

Fotogalería

VIDRIO CENTRO SUMMIT 3.5: CONOCIMIENTO, INDUSTRIA Y VISIÓN DE FUTURO EN EL BAJÍO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Buscan endurecer castigos por lesiones en cara, cabeza y cuello en SLP

Iniciativa plantea hasta 10 años de prisión

Por Redacción

Mayo 03, 2026 01:29 p.m.
A
Buscan endurecer castigos por lesiones en cara, cabeza y cuello en SLP

San Luis Potosí, S.L.P.- El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado, con el objetivo de endurecer sanciones y precisar los supuestos en el delito de lesiones, especialmente cuando afectan zonas visibles como la cabeza, el cuello o el rostro.

La propuesta plantea actualizar los artículos 136 y 137 para incluir de manera expresa daños en áreas de alta relevancia social, así como incorporar conceptos como deformidad incorregible y afectación funcional permanente, con el fin de establecer penas proporcionales a la gravedad de las conductas.

De acuerdo con el planteamiento, cuando las lesiones dejen cicatrices visibles y permanentes en cara, cabeza o cuello, se impondrían penas de dos a cinco años de prisión. En casos donde exista debilitamiento o alteración de funciones, las sanciones irían de tres a siete años, mientras que en situaciones más graves —como pérdida de funciones, deformidad o incapacidad permanente— las penas alcanzarían hasta 10 años de cárcel.

El legislador señaló que la reforma busca fortalecer la protección de la integridad personal con una redacción más clara que reduzca la interpretación y garantice mayor certeza jurídica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Buscan endurecer castigos por lesiones en cara, cabeza y cuello en SLP
Buscan endurecer castigos por lesiones en cara, cabeza y cuello en SLP

Buscan endurecer castigos por lesiones en cara, cabeza y cuello en SLP

SLP

Redacción

Iniciativa plantea hasta 10 años de prisión

Buscan subir a rango constitucional la igualdad salarial en SLP
Buscan subir a rango constitucional la igualdad salarial en SLP

Buscan subir a rango constitucional la igualdad salarial en SLP

SLP

Redacción

Iniciativa obligaría sueldos iguales por ley

SSPC sostiene reuniones con sectores por seguridad
SSPC sostiene reuniones con sectores por seguridad

SSPC sostiene reuniones con sectores por seguridad

SLP

Rubén Pacheco

Las estrategias de la Guardia Civil Estatal son evaluadas junto con la iniciativa privada y autoridades federales.

Ayuntamiento sí ha cumplido en caso Rich: Galindo
Ayuntamiento sí ha cumplido en caso Rich: Galindo

Ayuntamiento sí ha cumplido en caso Rich: Galindo

SLP

Rubén Pacheco

Desde San Luis Potosí, se aplicaron sanciones y clausuras en el caso Rich, mientras la Fiscalía General es cuestionada por su avance.