Buscan endurecer castigos por lesiones en cara, cabeza y cuello en SLP

San Luis Potosí, S.L.P.- El diputado César Arturo Lara Rocha presentó una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado, con el objetivo de endurecer sanciones y precisar los supuestos en el delito de lesiones, especialmente cuando afectan zonas visibles como la cabeza, el cuello o el rostro.

La propuesta plantea actualizar los artículos 136 y 137 para incluir de manera expresa daños en áreas de alta relevancia social, así como incorporar conceptos como deformidad incorregible y afectación funcional permanente, con el fin de establecer penas proporcionales a la gravedad de las conductas.

De acuerdo con el planteamiento, cuando las lesiones dejen cicatrices visibles y permanentes en cara, cabeza o cuello, se impondrían penas de dos a cinco años de prisión. En casos donde exista debilitamiento o alteración de funciones, las sanciones irían de tres a siete años, mientras que en situaciones más graves —como pérdida de funciones, deformidad o incapacidad permanente— las penas alcanzarían hasta 10 años de cárcel.

El legislador señaló que la reforma busca fortalecer la protección de la integridad personal con una redacción más clara que reduzca la interpretación y garantice mayor certeza jurídica.

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La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.