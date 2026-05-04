Buscan enfoque de igualdad sustantiva en ley local

La diputada María Antonia Castro Castañeda presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de actualizarla y fortalecer las herramientas legales contra la discriminación en la entidad.

La propuesta plantea, en términos prácticos, ampliar lo que hoy se entiende como discriminación, para que no sólo incluya actos directos, sino también omisiones de las autoridades que generen desigualdad. Es decir, no hacer nada frente a una injusticia también podría considerarse una forma de discriminación.

Además, se busca que el concepto de igualdad vaya más allá del papel. La iniciativa introduce el enfoque de Igualdad Sustantiva, que implica que el estado debe intervenir activamente para reducir brechas reales, como las de género, y no limitarse únicamente a establecer derechos en la ley.

Otro de los puntos centrales es poner límites claros a las decisiones de las autoridades. La reforma propone que cualquier trato diferenciado tenga que estar debidamente justificado, bajo criterios de objetividad, racionalidad y proporcionalidad, con el fin de evitar abusos o decisiones arbitrarias.

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También se amplían las categorías de protección, incorporando condiciones que actualmente no están plenamente reconocidas, como la identidad de género, la situación migratoria, las responsabilidades familiares o incluso los antecedentes penales, con la intención de cubrir más casos en los que una persona pueda ser excluida.

La iniciativa incluye un apartado específico para proteger a quienes denuncian actos de discriminación.