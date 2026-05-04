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Buscan que víctimas de violencia no dependan de su agresor

La iniciativa busca que víctimas accedan a capacitación, educación financiera y formación laboral

Por Redacción

Mayo 04, 2026 11:25 a.m.
A
Buscan que víctimas de violencia no dependan de su agresor

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado para que la autonomía financiera sea reconocida como parte de los derechos de las mujeres víctimas de violencia.

La iniciativa no se limita a medidas de protección inmediata, sino que apunta a uno de los factores que muchas veces impide romper el ciclo de violencia: la dependencia económica.

De acuerdo con la propuesta, las mujeres víctimas de violencia tendrían derecho a acceder a programas de capacitación, educación financiera, formación para el trabajo, cursos y talleres que les permitan generar ingresos propios y fortalecer su independencia.

Sánchez de Lira señaló que proteger a las víctimas no es suficiente si no se crean condiciones para que puedan reconstruir su vida con seguridad y autonomía. Por ello, planteó que la atención institucional también debe incluir herramientas para que las mujeres no tengan que volver con su agresor por falta de recursos.

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La legisladora sostuvo que el fortalecimiento de la autonomía económica puede reducir la reincidencia de la violencia, al facilitar que las mujeres cuenten con ingresos propios, acceso a empleo o posibilidades de emprender.

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La iniciativa también plantea que la capacitación laboral y la educación financiera pueden abrir oportunidades para que las víctimas se incorporen al mercado formal de trabajo o desarrollen pequeños negocios, con efectos positivos para ellas, sus familias y comunidades.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis.

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