Buscan subir a rango constitucional la igualdad salarial en SLP

San Luis Potosí, S.L.P.- La diputada Ma. Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para que la igualdad salarial por trabajo de igual valor quede establecida en la Constitución del estado.

El planteamiento busca obligar al Estado a garantizar remuneraciones sin distinción de género, así como establecer tabuladores objetivos y mecanismos de transparencia para eliminar la brecha salarial.

La propuesta también contempla que dependencias estatales y municipales ajusten sus estructuras salariales en un plazo de hasta 180 días, además de que el Ejecutivo diseñe políticas públicas en 90 días tras su eventual aprobación.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.

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