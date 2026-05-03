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Cae anuncio sobre cables eléctricos

Inició un incendio, pero el fuego fue sofocado por personal de Protección Civil

Por Leonel Mora

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Cae anuncio sobre cables eléctricos

Un anuncio espectacular situado en las inmediaciones del Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí (ITSSLP) cayó sobre cables eléctricos y esto a su vez generó chispas que prendieron fuego a un pastizal cercano, aunque, por fortuna, el fuego pudo ser controlado casi de inmediato por personal de Protección Civil de Villa de Pozos.

Impacto en la comunidad

La misma dependencia se comunicó con representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que enviaran técnicos a reparar los desperfectos y así eliminar riesgos para la población. Ayer no hubo actividades académicas en el ITSSLP, pero el incidente sucedió cerca de la entrada al fraccionamiento residencial Los Lagos.

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Acciones de la autoridad

La estructura del espectacular, que probablemente se hallaba mal cimentada y no resistió el empuje de los vientos de este fin de semana, cayó sobre una barda perimetral y rozó los cables conductores de electricidad, generando las chispas que, a su vez, incendiaron un área de pastizal.

Protección Civil controló el incendio, en tanto que personal de la CFE acudió al sitio a cortar el suministro eléctrico para enseguida hacer las reparaciones necesarias al cableado. El espectacular sostenía publicidad del propio Instituto Tecnológico Superior.

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