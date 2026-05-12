Cae jefe policiaco huasteco
La GCE le encuentra a Christian Alejandro N. droga y un arma no oficial
Durante una inspección de la Guardia Civil Estatal (GCE), a Christian Alejandro N., director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tamazunchale, se le detectó entre sus pertenencias cristal y marihuana, cartuchos de 9 milímetros y un arma de fuego que no corresponde con la licencia colectiva.
Detalles confirmados
Así lo confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien precisó que este domingo el Ministerio Público a cargo de la averiguación logró la judicialización de la carpeta de investigación.
Complementó que se espera que este día se lleve a cabo la audiencia de control de detención, a fin de continuar con las siguientes etapas de la investigación, sobre todo, obtener la vinculación a proceso por parte del juez de Control.
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Acciones de la autoridad
Recordó que, con la aprehensión del directivo policial huasteco, en lo que va del 2026 se acumulan dos mandos policiacos detenidos. El primero corresponde a Jorge N, director de la policía municipal de Matehuala, arrestado el pasado 24 de marzo.
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