Cae un gran árbol en Las Mercedes

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Salvo la caída parcial de un árbol en Las Mercedes, por el reblandecimiento de su base, autoridades de Villa de Pozos reportaron que las lluvias de este miércoles y jueves no dejaron afectaciones significativas en el municipio, aunque, de cualquier forma, se hicieron recorridos de vigilancia y atención a reportes ciudadanos.

La Dirección de Protección Civil Municipal informó que las lluvias generaron encharcamientos de poca consideración en algunos sectores y que estas acumulaciones de agua "se disiparon rápidamente, sin representar afectaciones mayores para la población".

La caída de un árbol en Las Mercedes se atendió para realizar su retiro, liberar la vía pública y evitar riesgos para peatones y automovilistas. A su vez, la Guardia Civil Municipal atendió un choque vehicular por alcance en el cruce de la avenida Julián de los Reyes y carretera 57, hecho que dejó solamente daños materiales menores en las unidades que participaron.

Ambas corporaciones mantuvieron el monitoreo y atención a reportes ciudadanos, y pidieron a la población conducir con precaución; reducir la velocidad sobre pavimento mojado y mantenerse atenta ante cualquier situación de riesgo derivada de las lluvias.De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros servicios de previsión del clima, todavía podrían presentarse luvias muy ligeras este viernes 13, pero el sábado 14 y domingo 15 de noviembre el cielo pasará de parcialmente nublado a soleado y la

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temperatura oscilará entre nueve y 24 grados Celsius, lo que significa que serán días templados, pero con noches frías.