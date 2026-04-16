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Caen 9 presuntos ligados a célula delictiva en Villa de Reyes

Aseguran armas, droga y vehículos robados

Por Redacción

Abril 16, 2026 11:53 a.m.
A
Operativo deja nueve detenidos

Operativo deja nueve detenidos

Nueve personas consideradas como objetivos prioritarios fueron detenidas en Villa de Reyes durante un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE), donde además se aseguraron armas, droga y tres vehículos con reporte de robo.

La intervención fue realizada por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Policía de Investigación (PDI), tras trabajos de inteligencia que permitieron ubicar a los presuntos responsables en distintos puntos del municipio.

Durante el despliegue, las autoridades aseguraron dosis de droga con características de marihuana y "cristal", armas de fuego, cargadores y tres camionetas con reporte de robo vigente.

De acuerdo con información preliminar, los detenidos habrían señalado su posible vínculo con un grupo delictivo generador de violencia en la región.

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Tanto los implicados como lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones.

Autoridades estatales señalaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones para contener la incidencia delictiva en la zona.

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