Calor extremo continúa con hasta 44°C en la Huasteca
Para la Zona Centro se estiman 35 grados como máxima y 16 como mínima
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que una alta presión mantiene activa una onda de calor en las cuatro regiones del estado, misma que persistirá al menos hasta el próximo 8 de mayo, generando temperaturas elevadas en los 59 municipios.
De acuerdo con el pronóstico, las condiciones calurosas continuarán de manera generalizada, con especial intensidad en la Zona Huasteca, donde se esperan hasta 44 grados como temperatura máxima y una mínima de 22 grados. En la Zona Media, el termómetro alcanzará los 43 grados con mínima de 19; mientras que en el Altiplano se prevén 37 grados como máxima y 16 de mínima. Para la Zona Centro, se estiman 35 grados como máxima y 16 como mínima.
Protección Civil advirtió que, además del calor extremo, existe probabilidad de lluvias puntuales con tormenta eléctrica para el jueves, principalmente en la Zona Media. Asimismo, alertó sobre condiciones propicias para el desarrollo de incendios forestales y urbanos debido al ambiente seco y las altas temperaturas.
Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse bien hidratados, utilizar protector solar y extremar precauciones en menores de edad y adultos mayores, quienes son más vulnerables ante las altas temperaturas.
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