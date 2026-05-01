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Calor extremo y riesgo de incendios en SLP este viernes

Se esperan hasta 42 grados y posibles tormentas por la tarde

Por Redacción

Mayo 01, 2026 08:32 a.m.
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Calor extremo y riesgo de incendios en SLP este viernes

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este viernes 1 de mayo persistirá un ambiente caluroso en San Luis Potosí, con temperaturas elevadas y rachas de viento, principalmente en las regiones Media y Altiplano.

De acuerdo con la dependencia, un sistema de alta presión favorecerá el calor intenso, mientras que la influencia del frente frío número 48 en la frontera norte podría generar lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes, sobre todo en las zonas Altiplano y Centro. Este sistema también provocaría un ligero descenso en las temperaturas durante el fin de semana.

Se prevé probabilidad de lluvias y tormentas a partir de la tarde en distintas regiones del estado.

Además, Protección Civil advirtió condiciones propicias para el desarrollo de incendios forestales y urbanos, por lo que pidió extremar precauciones.

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En cuanto a las temperaturas, en la Zona Centro se espera una máxima de 34 grados y mínima de 16; en la Huasteca, el termómetro alcanzará los 41 grados con mínima de 23; en el Altiplano, la máxima será de 37 y mínima de 15; mientras que en la Zona Media se pronostican hasta 42 grados con una mínima de 19 grados Celsius.

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