logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Fotogalería

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Calor intenso y lluvias con tormentas marcarán el clima en San Luis Potosí

Advierten riesgo de incendios y condiciones para granizadas y tolvaneras

Por Redacción

Abril 17, 2026 07:01 a.m.
A
Calor intenso y lluvias con tormentas marcarán el clima en San Luis Potosí

El calor no da tregua en San Luis Potosí. Este viernes 17 de abril se mantendrán las altas temperaturas en todo el estado, mientras que por la tarde aumentará la probabilidad de lluvias en varias regiones.

De acuerdo con el pronóstico estatal, las precipitaciones se presentarían de forma dispersa en las zonas Media, Altiplano y Centro, principalmente hacia la tarde y noche.

En cuanto a temperaturas, la región Huasteca será la más calurosa, con hasta 37 grados Celsius, seguida de la zona Media con 36 grados. En el Altiplano se esperan 33 grados y en la zona Centro 32, aunque por la mañana el ambiente será más fresco, con mínimas de hasta 12 grados.

Para el fin de semana, las condiciones podrían intensificarse. Se prevén tormentas eléctricas, lluvias fuertes, posible caída de granizo y tolvaneras, por lo que se recomienda tomar precauciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además, el ambiente seco y las rachas de viento mantienen el riesgo de incendios forestales y urbanos en las regiones Centro, Media y Altiplano.

Las autoridades piden a la población mantenerse atenta a los cambios en el clima, especialmente ante la posibilidad de fenómenos más intensos en los próximos días.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Calor intenso y lluvias con tormentas marcarán el clima en San Luis Potosí
Calor intenso y lluvias con tormentas marcarán el clima en San Luis Potosí

Calor intenso y lluvias con tormentas marcarán el clima en San Luis Potosí

SLP

Redacción

Advierten riesgo de incendios y condiciones para granizadas y tolvaneras

Jaime Chalita,ya está al frente del CEMéxico
Jaime Chalita,ya está al frente del CEMéxico

Jaime Chalita,ya está al frente del CEMéxico

SLP

Martín Rodríguez

Víctimas de hackeo, 90% de las empresas
Víctimas de hackeo, 90% de las empresas

Víctimas de hackeo, 90% de las empresas

SLP

Martín Rodríguez

Empresas afectadas enfrentan costos 40% mayores y pérdida de operaciones y clientes.

Diana Ruelas deja curul sin explicación
Diana Ruelas deja curul sin explicación

Diana Ruelas deja curul sin explicación

SLP

Ana Paula Vázquez