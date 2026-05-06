Cambiarían el horario de escuelas por el Mundial

Será este jueves 7 de mayo cuando la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) defina posibles modificaciones a los horarios escolares en la entidad, derivado de las altas temperaturas que ya se registran en diversas regiones, así como por la coincidencia con partidos de la Copa del Mundo de la FIFA, informó el titular de la dependencia, Juan Carlos Torres Cedillo.

Acciones de la autoridad

El funcionario estatal precisó que los ajustes no serían generalizados, sino aplicables únicamente en días específicos, en función tanto de las condiciones climáticas como del calendario de los encuentros deportivos, con el objetivo de no afectar de manera prolongada la dinámica educativa en el estado.

"Creo que simplemente con los días que son los partidos es suficiente, sin embargo se van a tomar medidas conjuntamente con todos los secretarios", señaló Torres Cedillo, al adelantar que la determinación será resultado de un consenso entre autoridades educativas y otras instancias gubernamentales.

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Detalles confirmados

Explicó que previamente se han realizado análisis técnicos para valorar la viabilidad de modificar los horarios, considerando aspectos como la infraestructura de los planteles educativos y la disponibilidad de energía eléctrica, factores que inciden directamente en las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Asimismo, recordó que en años anteriores se ha establecido un umbral de hasta 45 grados centígrados para implementar ajustes, particularmente en zonas como la Huasteca, donde las temperaturas extremas representan un riesgo para la comunidad escolar.