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Capacitará PC a vendedores de pirotecnia

Por Rolando Morales

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Capacitará PC a vendedores de pirotecnia
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      La Dirección de Protección Civil Municipal prevé capacitar a alrededor de mil 600 personas que busquen obtener permisos para la venta de pirotecnia durante el 30 y 31 de diciembre, tomando como referencia los cerca de 800 permisos que se autorizaron el año pasado. 

      El titular de la dependencia, Alejandro Polanco Acosta, aclaró que la expedición de autorizaciones corresponde a la Dirección de Comercio, mientras que Protección Civil, participa en la capacitación de los comerciantes.

      Explicó que deben capacitarse dos personas por cada permiso solicitado y advirtió que quienes no cumplan con este requisito no podrán obtener la autorización para vender artificios pirotécnicos. Aunque todavía se coordina con Comercio el número definitivo de participantes, la proyección municipal se mantiene en aproximadamente mil 600 personas.

      Alejandro Polanco Acosta señaló que los permisos para el manejo de pirotecnia de menos de 100 kilogramos corresponden a la jurisdicción municipal, mientras que aquellos con cargas menores a 10 kilogramos tienen protocolos de seguridad más sencillos, a los que habitualmente se apegan los maestros pirotécnicos.

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      En cambio, cuando se pretende manejar más de 10 kilogramos, los requisitos aumentan e incluyen acreditar la procedencia del material, así como que el fabricante cuente con registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). También deben informar el lugar donde se realizará la quema y la cantidad de pólvora que utilizarán.

      Además, Protección Civil debe revisar el sitio, establecer un perímetro de seguridad y verificar que cuente con extintores, equipo de emergencia y las medidas necesarias para reducir riesgos durante la manipulación y quema de pirotecnia.

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