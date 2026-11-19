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La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos abrió la convocatoria para la expedición de tarjetones de capacitación y permisos para la venta de pirotecnia de la temporada decembrina, como parte de las acciones encaminadas a regular esta actividad y reducir riesgos para la población.

De acuerdo con la dependencia, sólo podrán participar las personas que ya cuenten con el tarjetón expedido el año pasado. Las capacitaciones obligatorias para obtener la autorización serán los días 25, 26 y 27 de noviembre

de 2026.

La convocatoria establece que los interesados deben presentar identificación oficial vigente, CURP actualizada, comprobante de domicilio reciente y fotografías tamaño infantil. Además, tendrán que acreditar la ubicación del punto de venta mediante un croquis, firmar una carta responsiva, someterse a la validación técnica de Protección Civil y cubrir el pago de derechos correspondiente.

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