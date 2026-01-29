Capitalinas se siente inseguras principalmente en las noches

Las mujeres de la capital potosina se sienten algo seguras y poco seguras tanto de día como de noche, sin embargo, la sensación de inseguridad se intensifica en los horarios nocturnos, reveló el proyecto Redes Seguras: capacidades y herramientas municipales con perspectiva de género.

Expuso que ser mujer y realizar actividades cotidianas en el espacio público suele estar atravesado por el miedo, especialmente en aquellos momentos que incrementan la vulnerabilidad y la percepción de riesgo.

Precisó que son altos los índices de personas que no identifican acciones ni programas municipales, así como la ausencia de autoridades en sus colonias.

Al mismo tiempo, se observa la cercanía de ciertas autoridades —particularmente policía vial y movilidad— cuya labor se vincula con acciones como los patrullajes.

"Este hallazgo representa un área de oportunidad para reconocer la importancia del acercamiento de las policías con las mujeres en sus colonias y, en consecuencia, la necesidad de dotarlas de conocimientos y recursos materiales", remarcó.

El estudio elaboró una encuesta a 384 mujeres de la capital potosina.

Derivado del diagnóstico, recomendó actualizar y fortalecer manuales y procedimientos; institucionalizar procesos de formación en perspectiva de género; brindar respuestas más oportunas y articuladas; e incorporar el cuidado psicosocial del personal operativo.

La investigación fue financiada por Rise Up Together y desarrollada por Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac), en colaboración con la SSPC capitalina y la Oficina de la Abogacía General de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).