Cara autonomía Cambios policiacos

Autonomía para ponerse el sueldo que quieran. Esa parece ser el uso que los titulares de los órganos autónomos que se nutren del presupuesto estatal.

lll

Los mandos superiores de los nueve organismos de esa clase que tiene San Luis Potosí aparecen en la lista de servidores públicos que ganan más de un millón de pesos en este año, y superan incluso los salarios del gobernador y de la presidenta, algo que constitucionalmente está prohibido.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y pensar que algunas de estas dependencias fueron pensadas para monitorear las conductas gubernamentales para bloquear, precisamente, cualquier exceso.

lll

Pero parece que en cuanto más se elevan los salarios de los servidores públicos, sus funcionarios parecen más reacios a cumplir con las tareas de sus organismos diseñadas para ser contrapesos y frenos al poder, como si temieran perder esos privilegios.

lll

El derrumbe de un viejo kiosko en el parque de Morales expone la enorme necesidad de un remozamiento a fondo en ese espacio tan querido para los capitalinos.

lll

El accidente en el que un menor resultado lesionado tiene el alarmante detalle de que la vetusta estructura se cayó de un balonazo que pateó el chico.

lll

La luz roja se prende cuando el parque está envuelto en un litigio provocado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) al empeñarse en realizar obras dentro del parque sin cumplir la normatividad, lo que derivó en un amparo que ha paralizado los trabajos.

lll

Sí, el cumplimiento de las leyes es importante, pero parece que ya quedó evidenciado que el parque necesita una cirugía mayor, ya no sólo por cuestiones estéticas sino funcionales, sino porque se comprobó que el deterioro de la infraestructura es tal que ya pone en riesgo la integridad de los visitantes.

lll

Quién sabe si sea coincidencia, pero los recientes señalamientos del gobernador Ricardo Gallardo Cardona en torno a las deficiencias en los cuerpos policiacos de los municipios se dan cuando se aplica un cambio de reglas en el reparto de recursos federales a los estados y a los municipios que realiza el Sistema Nacional de Seguridad Pública y por los que San Luis podría resultar afectado por las deficiencias señaladas por el mandatario.

lll

Ayer se refirió a las deficiencias en la certificación de policías en los ayuntamientos, un indicador que la nueva normativa, aprobada en diciembre, tomará en cuenta para definir el reparto de recursos federales para seguridad.

lll

Está también la instalación de un sistema eficiente del 911 y la operación penitenciaria.

lll

A ver si la amenaza de garrote pone a trabajar a los alcaldes de los municipios con más rezagos.

¡HASTA MAÑANA!