Cartera vencida del Interapas suma 1,749.7mdp

Al cierre del 2025, la cartera vencida conjunta de los 4 municipios que actualmente conforman el Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí (Interapas), fue de 1 mil 749 millones 793 mil 55 pesos, de acuerdo con información obtenida vía la Plataforma Nacional de Transparencia.

Cartera vencida total y distribución por municipios

Esto de acuerdo con la solicitud de información pública, con número de folio 241487126000008, la cual fue remitida a este medio por parte de la Unidad de Transparencia del Interapas.

De forma específica, es la capital de San Luis Potosí el municipio que mayor monto concentra de la cartera vencida del organismo operador de agua metropolitano, con una cifra al cierre del año pasado de 1 mil 30 millones 713 mil 458 pesos, lo que equivale al 58.9 por ciento del total de la cartera vencida del organismo operador.

Le sigue el municipio de Soledad de Graciano Sánchez con 551 millones 382 mil 19 pesos, lo que representa el 31.5 por ciento del total. Cabe resaltar que autoridades de esta demarcación municipal han señalado que en el próximo mes de marzo formalizarán su proceso para desincorporarse del Interapas.

Intenciones de separación y convenios vigentes

Posteriormente, se encuentra el municipio de Villa de Pozos, con el que actualmente se mantiene un convenio con Interapas y el cual también ha emitido su intención de separarse definitivamente del organismo operador de agua; cerró el año pasado con una cartera vencida de 159 millones 868 mil 236 pesos, lo que representa el 9.13 por ciento de la cartera vencida total.

Ambos municipios que han demostrado interés por separarse del Interapas concentraron hasta el cierre del 2025 el 40.6 por ciento de la cartera vencida, lo que suma un monto total entre ambas demarcaciones municipales de 711 millones 250 mil 255 pesos.

Finalmente, el municipio de Cerro de San Pedro concentró apenas el 0.44 por ciento de la cartera vencida con un monto total de 7 millones 829 mil 342 pesos.