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La Casa de la Caridad "Luis Morales Reyes" (Casa del Migrante) está lista para recibir a quienes vengan en la Caravana del Migrante, pero se necesitará ayuda para apoyar con alimentos y en su caso con medicinas para atención de primer contacto, informaron Elizabeth Martínez del área de Procuración de Fondos en Cáritas y Martha Silva, encargada de Trabajo Social de Cáritas Arquidiocesana.

Por ahora y al corte del 17 de noviembre, la Casa de la Caridad atiende un aproximado de ochenta migrantes originarios de diferentes países, la mayor parte de ellos repatriados de Estados Unidos, 40 por ciento de ellos mexicanos que se dirigen a sus estados en el sur. El número es mayor si se considera que meses atrás había entre 50 y 70 migrantes refugiados.

A propósito de la caravana, explicaron que la gente se debe mantener informada por canales oficiales, para que se entienda que no hay ningún cambio en la política migratoria de los Estados Unidos.

Explicaron que la mayor parte de los migrantes en tránsito requieren principalmente de pantalones de mezclilla, playeras o camisas, chamarras o suéteres y todo aquello que sea necesario para su vestimenta.

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Advirtieron que ellos se encuentran en tránsito por México sin dinero, por lo que es necesario atenderlos con todo lo que necesitan mientras permanezcan en San Luis Potosí.