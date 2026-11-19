Casa de la Caridad, lista para recibir a migrantes
Cáritas dice que se requiere apoyo con alimentos y medicinas para la Casa del Migrante
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Casa de la Caridad "Luis Morales Reyes" (Casa del Migrante) está lista para recibir a quienes vengan en la Caravana del Migrante, pero se necesitará ayuda para apoyar con alimentos y en su caso con medicinas para atención de primer contacto, informaron Elizabeth Martínez del área de Procuración de Fondos en Cáritas y Martha Silva, encargada de Trabajo Social de Cáritas Arquidiocesana.
Por ahora y al corte del 17 de noviembre, la Casa de la Caridad atiende un aproximado de ochenta migrantes originarios de diferentes países, la mayor parte de ellos repatriados de Estados Unidos, 40 por ciento de ellos mexicanos que se dirigen a sus estados en el sur. El número es mayor si se considera que meses atrás había entre 50 y 70 migrantes refugiados.
A propósito de la caravana, explicaron que la gente se debe mantener informada por canales oficiales, para que se entienda que no hay ningún cambio en la política migratoria de los Estados Unidos.
Explicaron que la mayor parte de los migrantes en tránsito requieren principalmente de pantalones de mezclilla, playeras o camisas, chamarras o suéteres y todo aquello que sea necesario para su vestimenta.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Advirtieron que ellos se encuentran en tránsito por México sin dinero, por lo que es necesario atenderlos con todo lo que necesitan mientras permanezcan en San Luis Potosí.
no te pierdas estas noticias
Prevé CEPC ligero ascenso de temperaturas para el jueves
PULSO
En la Zona Media la máxima será de 26° y en la Huasteca de 28°, según el pronóstico
TEPJF ordena financiamiento público a Somos y PAZ
Ana Paula Vázquez
La Sala Regional Monterrey anuló la decisión de Tribunal potosino que negó los recursos
Desecha TEESLP queja por presunta promoción de Ruth González
Ana Paula Vázquez
Las expresiones de Torres Cedillo fueron espontáneas y estuvieron dirigidas al periodista, determinó el tribunal