logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VIDRIO CENTRO SUMMIT 3.5: CONOCIMIENTO, INDUSTRIA Y VISIÓN DE FUTURO EN EL BAJÍO

Fotogalería

VIDRIO CENTRO SUMMIT 3.5: CONOCIMIENTO, INDUSTRIA Y VISIÓN DE FUTURO EN EL BAJÍO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Cascadas de la Huasteca dependen de las lluvias"

Se deslinda titular de Conagua de extracción para riego

Por Rubén Pacheco

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
"Cascadas de la Huasteca dependen de las lluvias"

Si bien existe una semaforización para mantener a cierto nivel las cascadas de la zona Huasteca como la de Tamul, es una realidad que todo depende de las lluvias, atajó Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Manejo de caudal y coordinación con comités de cuenca

Dijo que la institución ha sostenido reuniones con el Comité de cuenca de Tamasopo y Aquismón para darle seguimiento al río Gallinas, cuyo cuerpo de agua es el que abastece la cascada de Tamul.

Derivado de ello y la estrategia de semaforización, destacó que el salto de agua registró su punto de mayor esplendor durante Semana Santa, cuando incrementan los ingresos económicos para el sector turismo y de servicios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Yo sé que se pueden decir muchas cosas, muchos descontentos, pero la Conagua debe priorizar todas las actividades que hay en la cuenca", subrayó.

LEA TAMBIÉN

Consejo de Turismo prevé sequía prolongada en Cascada de Tamul

Anticipó que afectaría la imagen y el flujo de agua

Restricciones para garantizar suficiencia en la cascada

En entrevista, enfatizó que disminuye el nivel del caudal, porque el sector cañero debe de extraer agua, sin embargo, precisó que, desde el pasado domingo se ordenó el cierre al paso del agua para diferentes ejidos de la región Huasteca, a fin de que la caída tenga suficiencia.

Asimismo, González Castillo remarcó que, con independencia de los manejos y los semáforos, los niveles dependen de las precipitaciones pluviales, no de la dependencia o de otra instancia.

"En el tema de los parajes turísticos tal cual lo he señalado desde el año pasado, pues se está llevando a cabo la organización vía los Comités de Cuenca, principalmente del río Gallinas y del río Valles", concluyó.

LEA TAMBIÉN

A punto de desaparecer la cascada de Tamul

Sólo un hilo de agua escurre del famoso paraje

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Frente frío modera calor en SLP; advierten nueva ola desde lunes
Frente frío modera calor en SLP; advierten nueva ola desde lunes

Frente frío modera calor en SLP; advierten nueva ola desde lunes

SLP

Redacción

Bajan temperaturas hoy; desde lunes regresa el calor

RGC dará becas a hijas e hijos de trabajadores
RGC dará becas a hijas e hijos de trabajadores

RGC dará becas a hijas e hijos de trabajadores

SLP

Redacción

El Gobernador anunció apoyos de 5 mil lotes gratuitos y material para la construcción de viviendas

Cae anuncio sobre cables eléctricos
Cae anuncio sobre cables eléctricos

Cae anuncio sobre cables eléctricos

SLP

Leonel Mora

Inició un incendio, pero el fuego fue sofocado por personal de Protección Civil

Servicio de transporte se vuelve deficiente
Servicio de transporte se vuelve deficiente

Servicio de transporte se vuelve deficiente

SLP

Flor Martínez

Unidades de varias rutas tardan hasta 40 minutos en pasar