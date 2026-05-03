"Cascadas de la Huasteca dependen de las lluvias"
Se deslinda titular de Conagua de extracción para riego
Si bien existe una semaforización para mantener a cierto nivel las cascadas de la zona Huasteca como la de Tamul, es una realidad que todo depende de las lluvias, atajó Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Manejo de caudal y coordinación con comités de cuenca
Dijo que la institución ha sostenido reuniones con el Comité de cuenca de Tamasopo y Aquismón para darle seguimiento al río Gallinas, cuyo cuerpo de agua es el que abastece la cascada de Tamul.
Derivado de ello y la estrategia de semaforización, destacó que el salto de agua registró su punto de mayor esplendor durante Semana Santa, cuando incrementan los ingresos económicos para el sector turismo y de servicios.
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"Yo sé que se pueden decir muchas cosas, muchos descontentos, pero la Conagua debe priorizar todas las actividades que hay en la cuenca", subrayó.
Consejo de Turismo prevé sequía prolongada en Cascada de Tamul
Anticipó que afectaría la imagen y el flujo de agua
Restricciones para garantizar suficiencia en la cascada
En entrevista, enfatizó que disminuye el nivel del caudal, porque el sector cañero debe de extraer agua, sin embargo, precisó que, desde el pasado domingo se ordenó el cierre al paso del agua para diferentes ejidos de la región Huasteca, a fin de que la caída tenga suficiencia.
Asimismo, González Castillo remarcó que, con independencia de los manejos y los semáforos, los niveles dependen de las precipitaciones pluviales, no de la dependencia o de otra instancia.
"En el tema de los parajes turísticos tal cual lo he señalado desde el año pasado, pues se está llevando a cabo la organización vía los Comités de Cuenca, principalmente del río Gallinas y del río Valles", concluyó.
A punto de desaparecer la cascada de Tamul
Sólo un hilo de agua escurre del famoso paraje
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