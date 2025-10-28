Casi 30 mil ha afectadas por las lluvias en la Huasteca

Entre 15 mil y 20 mil hectáreas de diversos cultivos de la región Huasteca, resultaron afectadas por las recientes lluvias torrenciales, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).

Luego de entregar equipo agrícola a ganaderos y agricultores en la subsede, localizada en Soledad de Graciano Sánchez, matizó que el censo agropecuario sigue en curso, porque una vez reducidos los niveles de agua se procede a valorar qué tipo de sembradíos afectó.

“Por ejemplo, los cultivos como la caña que aguantan todavía. Entonces te podría decir que se inundaron 30 mil, pero eso no las afectó. Vamos viendo las afectadas, las que se echaron a perder”, complementó. Díaz Salinas ,describió que las áreas siniestradas de papaya, sorgo, maíz y principalmente de caña, están distribuidas en 14 municipios, por ejemplo, Ébano, Tamazunchale y Axtla de Terrazas.

En entrevista, refirió que hasta el momento la federación no ha brindado apoyo al sector agricultor y ganadero de la región huasteca, pues todo lo cubrió de manera emergente el Gobierno del Estado.

“Ahorita estamos haciendo un reconteo de todas las hectáreas afectadas, de tanto el ganado. Hemos ido a la confederación nacional ganadera, porque hay un seguro catastrófico, pero tiene que estar todo en

regla”, concluyó.