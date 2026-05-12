Castigar abandono no resuelve crisis de cuidados: Adriana Urbina

La regidora de San Luis Potosí por Movimiento Ciudadano, Adriana Urbina Aguilar, advirtió que el estado enfrenta una crisis silenciosa en materia de cuidados, por lo que consideró insuficiente que las autoridades solo fortalezcan las sanciones penales contra el abandono de personas vulnerables.

Su postura surge luego de que se anunciara el fortalecimiento de la actuación del Ministerio Público para investigar de oficio casos de abandono de personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y otros grupos en situación vulnerable.

Aunque reconoció que esta medida representa un avance en materia de acceso a la justicia y protección de derechos humanos, Urbina Aguilar señaló que el problema no puede abordarse únicamente desde una visión punitiva.

La regidora sostuvo que perseguir penalmente a quienes abandonan a una persona vulnerable puede atender las consecuencias más graves, pero no resuelve las condiciones estructurales que originan estas situaciones.

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Advirtió que miles de familias potosinas enfrentan una carga extrema relacionada con los cuidados, especialmente mujeres que asumen solas la atención de personas enfermas, adultas mayores, con discapacidad o postradas en cama.

Urbina Aguilar afirmó que muchas personas cuidadoras viven agotamiento físico, emocional y económico ante la falta de apoyos institucionales, centros de día, redes comunitarias, programas públicos, capacitación o respaldos económicos.

También consideró contradictorio que el Estado impulse mecanismos para sancionar el abandono cuando, históricamente, ha dejado en manos de las familias la totalidad de las tareas de cuidado, sin construir un sistema institucional que acompañe esta labor.

La representante de Movimiento Ciudadano señaló que el trabajo de cuidados ha sido invisibilizado y feminizado durante años, al recaer principalmente en mujeres sin reconocimiento ni apoyo suficiente desde las políticas públicas.

Recordó que San Luis Potosí ya reconoció constitucionalmente el derecho de todas las personas a cuidar, ser cuidadas y al autocuidado; sin embargo, advirtió que ese avance será insuficiente mientras no existan instituciones, presupuesto y servicios concretos para hacerlo efectivo.

Por ello, llamó a avanzar hacia la consolidación de un Sistema Estatal de Cuidados, que articule programas, infraestructura, servicios públicos y apoyos comunitarios para garantizar condiciones dignas tanto para quienes requieren cuidados como para quienes los brindan.

Urbina Aguilar sostuvo que cuando una persona cuidadora colapsa por agotamiento, pobreza o falta de apoyo institucional, no se trata solo de una falla individual, sino de una omisión estructural del Estado.

A su consideración, la discusión pública debe dejar de centrarse únicamente en cómo castigar el abandono y enfocarse también en prevenirlo mediante políticas de corresponsabilidad social y justicia.