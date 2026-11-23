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Aunque en 10 meses del 2026 el número de carpetas de investigación por homicidio doloso decreció 77 por ciento, respecto del mismo período del 2025, las causas penales por lesiones dolosas en la misma comparativa aumentaron 3 por ciento.

Entre enero y octubre del 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE), abrió 169 carpetas de investigación por homicidio doloso, siendo el primer mes del año el de mayor incidencia con 29 asuntos. De ellos, en 119 de los casos ministeriales los asesinos utilizaron armas de fuego para matar a las víctimas, equivalente al 70 por ciento.

Para los ilícitos de lesiones dolosas la cuantía acumuló 3 mil 472 carpetas de investigación, con 400 indagatorias en marzo como el mes de más agresiones intencionales. A diferencia de los asesinos, los agresores usaron armas ajenas a pistolas, cuchillos u otra arma blanca para perpetrar los ataques con 3 mil 063 casos.

En contraste, al cotejar con lo documentado en el 2026 la numeralia pasó a 39 asesinatos, es decir, 130 personas víctimas menos, equivalente a un decremento del 77 por ciento.

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A su vez, las lesiones dolosas llegaron a 3 mil 577 carpetas de investigación, o sea, 105 investigaciones penales más, equivalente a un aumento del 3 por ciento, de acuerdo con un análisis de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).