Cd. Satélite carece de agua y luz: Canadevi

La falta de disponibilidad de infraestructura de agua y de energía eléctrica y un incremento brutal en los insumos para la construcción, están dificultando mucho la consolidación del proyecto de Ciudad Satélite y alcanzar la meta de 30 mil viviendas establecido hace veinte años, advirtió el director de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi), Ignacio Gómez Martínez.

Dijo que las dificultades relacionadas con el poder adquisitivo derivado de los incrementos a los productos de la construcción, han afectado a tal grado que hay trabajadores que han quedado fuera del perfil para obtener un crédito.

Los recursos que tienen el Infonavit y el propio Gobierno Federal son muy amplios y muy grandes y eso indica que ese desarrollo pudiera avanzar de manera importante antes de que concluya esta administración.

Los recursos que tienen los organismos de vivienda, no van aparejados con la infraestructura, puesto que precisamente es ahí donde está el caso de los porqués de que los proyectos están avanzando a menor ritmo.

Agrega que si bien el agua ha sido uno de los pendientes históricos, también se agrega la infraestructura eléctrica y provoca un escenario más complicado. Otra de las complicaciones es el poder adquisitivo de los trabajadores, mismo que se ha visto afectado por el incremento en los insumos para la construcción, que han sido brutales y hay grupos de trabajadores a los que les han quitado el perfil para obtener un crédito.

Si hubiera infraestructura y equipamiento, se podría desarrollar sin ningún problema para cumplir con la meta establecida en 2006.