CDMX busca ampliar número de camas en hospitales Covid

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la activación del semáforo rojo a partir de este sábado busca bajar la curva de contagios de Covid-19, aunque aseguró que están trabajando en la ampliación de camas.

"Aún con todas las dificultades que esto representa debemos hacer un esfuerzo extraordinario a partir de mañana sábado y hasta el 10 de enero deberán funcionar sólo las actividades esenciales... seguirán operando los kioscos de salud para realizar pruebas y el sistema SMS 51515", dijo.

En un video publicado en sus redes sociales, recordó que hace cerca de 15 días se hizo un llamado denominado alerta de emergencia por Covid-19, para invitar a la ciudadanía, a quedarse nuevamente en casa y no hacer fiesta; sin embargo, no fue suficiente.

Destacó que el gobierno de México a través del Insabi, de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, así como el gobierno de la Ciudad de México y el apoyo de fundaciones privadas, han trabajado sin descanso y de manera coordinada para ampliar la capacidad hospitalaria en la ciudad, lo que permitió contar con cerca de 3 mil a 5 mil camas entre marzo y junio para la atención del Covid y actualmente sigue en incremento y en las proximas semanas se alcanzarán cerca de 7 mil camas.

"También hemos recibido el apoyo de personal de salud de otros estados de la república e incluso de otros países; sin embargo, aún con la ampliación en la capacidad hospitalaria requerimos disminuir el número de contagios para tener un menor número de personas que enferman gravemente y requieran una cama de hospital", comentó.

Destacó que se entregarán diversos apoyos económicos "para estos momentos difíciles", que serán anunciados en los siguientes días.

"2020 ha sido un año muy complejo a nivel mundial por la pandemia de Covid 19, todos conocemos a una persona que ha enfermado de Covid-19 o lamentablemente hemos de alguna persona que ha fallecido; las niñas y niños no han podido ir a la escuela desde marzo, lo cual ha sido muy difícil y la situación económica de las familias también ha sido afectada por la pandemia", indicó.