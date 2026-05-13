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CEA tampoco conoce proyecto para San José

La dependencia desmiente al diputado morenista Cuauhtli Badillo

Por Samuel Moreno

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
A
CEA tampoco conoce proyecto para San José

Aunque la rehabilitación integral de la presa San José fue anunciada por el diputado de Morena Cuauhtli Badillo, como un proyecto coordinado entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), el titular del organismo estatal, Pascual Martínez Sánchez, reconoció que hasta el momento no tienen información oficial sobre recursos destinados específicamente para la remoción del lirio acuático que invade el embalse.

Acciones de la autoridad

El funcionario explicó que el proyecto federal contempla acciones para optimizar la planta potabilizadora y ampliar la infraestructura de agua potable en la zona de Escalerillas; sin embargo, aseguró que la CEA únicamente tiene identificado presupuesto para intervenir el ducto del acueducto y rehabilitar la planta tratadora que, dijo, fue abandonada durante años.

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