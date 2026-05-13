CEA tampoco conoce proyecto para San José
La dependencia desmiente al diputado morenista Cuauhtli Badillo
Aunque la rehabilitación integral de la presa San José fue anunciada por el diputado de Morena Cuauhtli Badillo, como un proyecto coordinado entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), el titular del organismo estatal, Pascual Martínez Sánchez, reconoció que hasta el momento no tienen información oficial sobre recursos destinados específicamente para la remoción del lirio acuático que invade el embalse.
Acciones de la autoridad
El funcionario explicó que el proyecto federal contempla acciones para optimizar la planta potabilizadora y ampliar la infraestructura de agua potable en la zona de Escalerillas; sin embargo, aseguró que la CEA únicamente tiene identificado presupuesto para intervenir el ducto del acueducto y rehabilitar la planta tratadora que, dijo, fue abandonada durante años.
no te pierdas estas noticias
Grupo ACIR cierra operaciones en SLP
Perla Nieto
Locutores de Amor 95.3 y Mix FM 98.5 agradecieron este martes al público potosino
Prometen pavimento y drenaje en Morales
Redacción
El Ayuntamiento informó que las obras están programadas y presupuestadas, pero no precisó fecha de arranque.
TEESLP ordena al Congreso establecer la revocación de mandato
Ana Paula Vázquez
Las y los diputados potosinos han incumplido con la armonización de la Constitución local