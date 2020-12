Ceepac exigirá un "3de3" contra violencia de género

En un inusual acuerdo, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó exigir algo similar a una Declaración 3 de 3, pero relacionada con la no violencia de género en contra de las mujeres. La medida pretende que los candidatos no hayan sido condenados por haber ejercido violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales o contra la libertad sexual, o no haber sido señalado como deudor alimentario o haber atentado contra esa obligación.

En la sesión ordinaria a través de redes de telecomunicación, los consejeros aprobaron la implementación de las "Medidas 3 de 3 contra la violencia" en las solicitudes de registro de candidaturas a los cargos de elección popular para el proceso electoral Local 2020-2021.

El nuevo ordenamiento de reglas establece las bases para garantizar a las mujeres sus derechos políticos electorales, libres de violencia mediante mecanismos para la prevención, atención sanción y erradicación de la violencia política de género.

La nueva medida a implementar consta de un mecanismo que permitirá exigir a cada persona aspirante a una candidatura que firme un formato, de buena fe y bajo protesta de decir la verdad, donde manifieste: no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica; por delitos sexuales o contra la libertad sexual y no haber sido señalado como deudor alimentario, que atente contra las obligaciones alimentarias o que cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios.