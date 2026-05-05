Celebraciones de mayo traerían repunte: Canaco
Esperan que se frene el alza en el precio de combustibles
Mayo inició un poco con el golpe de los incrementos a los combustibles y, al parecer, habría un freno al problema que se ha generado luego de la firma de un pacto entre autoridades y expendedores de combustibles, aseguró el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servyrur), Mauricio Mahbub Tamez.
Pacto entre autoridades y expendedores de combustibles
Dijo esperar que con las celebraciones de mayo, el comercio se reponga un poco de lo que ha generado el incremento de los combustibles, o por lo menos él tiene previsto que repunten un poco las cosas, porque la gente salía a celebrar o a comer o a festejar y ese es el augurio de un buen mes.
Impacto en la industria restaurantera y consumo
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Para el caso de la industria restaurantera, consideró que pudiera haber un respiro durante los días fuertes, pero también tiene las mismas dificultades que han generado el incremento de precio a los combustibles y a los insumos.
Añadió que probablemente baje el consumo si se considera que hay datos oficiales de inflación, que están condicionados por una percepción de alza de precios en mayor proporción. "Hay gente que está haciendo más precavida a la hora de gastar", concluyó.
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