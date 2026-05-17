Celulares podrían quedar fuera de primarias en SLP

El uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos dentro de las escuelas de nivel básico podría quedar limitado en San Luis Potosí, luego de que la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para prohibirlos en planteles de primaria y regular su utilización en secundarias.

La propuesta plantea reformar el artículo 60 de la Ley de Educación del Estado con el objetivo de que las autoridades educativas establezcan lineamientos específicos para el uso de celulares, tabletas y otros dispositivos tecnológicos durante la jornada escolar, argumentando que el uso excesivo de estas herramientas ha comenzado a generar afectaciones en la salud mental, social y educativa de niñas, niños y adolescentes.

Dentro de la exposición de motivos, la legisladora señala que, aunque la tecnología facilita procesos educativos y de comunicación, también ha provocado consecuencias negativas entre menores de edad, principalmente por el tiempo prolongado frente a pantallas y el uso inadecuado de redes sociales y plataformas digitales. Entre los riesgos mencionados destacan problemas de sueño, estrés, sedentarismo, obesidad y dificultades en la convivencia social.

La iniciativa también pone sobre la mesa el problema del ciberacoso escolar. De acuerdo con cifras citadas en el documento, México ocupa el primer lugar mundial en casos de bullying y ciberbullying en números absolutos, mientras que datos de la Secretaría de Educación Pública refieren que siete de cada 10 estudiantes han presenciado o sufrido algún tipo de acoso escolar. Además, en los últimos cinco años los reportes de violencia escolar aumentaron más de 200 por ciento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con la modificación legal, el uso de celulares quedaría prohibido dentro de escuelas primarias, mientras que en secundarias solamente podrían utilizarse como herramienta complementaria de enseñanza bajo reglas establecidas por las autoridades educativas y con participación de directivos, docentes y padres de familia. La propuesta también contempla campañas permanentes para promover el uso responsable de la tecnología y prevenir riesgos digitales como el ciberacoso y la exposición a contenido inapropiado.

La diputada argumentó que la iniciativa busca atender el principio del interés superior de la niñez establecido tanto en la Constitución Mexicana como en tratados internacionales, priorizando el desarrollo integral y la protección de menores dentro de los espacios educativos.