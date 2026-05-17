CEM: perdió legalización su fin social

El presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM) en San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, cuestionó la continuidad del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, al considerar que la medida terminó por distorsionar el objetivo original con el que fue creada y afecta a negocios establecidos que operan dentro de la legalidad.

Programa de regularización de vehículos: origen y desviación

Explicó que el programa nació con la intención de apoyar al sector agrícola, principalmente para que campesinos pudieran acceder a camionetas utilitarias destinadas al transporte de mercancías y trabajo en el campo; sin embargo, señaló que con el paso del tiempo el esquema perdió ese enfoque.

"Este programa de importación temporal o permanente de vehículos americanos inició de una forma muy noble, pensado para el campo, para camionetas que pudieran servirle a los campesinos. Así fue como empezó, pero se perdió todo aquello", declaró.

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Impacto en negocios formales e incertidumbre jurídica

Chalita Zarur sostuvo que, aunque la regularización puede representar un beneficio para productores rurales, actualmente el campo permanece olvidado y el programa terminó por abrir espacio a actividades económicas informales alrededor de la comercialización de vehículos extranjeros.

Añadió que uno de los principales problemas es que las reglas bajo las que invierten empresarios formales pueden modificarse mediante decretos gubernamentales, lo que genera incertidumbre jurídica y económica.

"Cuando se invierte en un negocio, cualquiera que sea, se invierte con las reglas que señala la ley, y esa ley no puede cambiarse de repente por un decreto en función de conveniencias políticas y no económicas", afirmó.

El líder empresarial consideró que sí existe una afectación para agencias automotrices y negocios formalmente establecidos, debido a que muchos de los vehículos de procedencia extranjera ingresan y se comercializan fuera de los esquemas fiscales tradicionales.

"Son negocios informales que no contribuyen a pagar los impuestos que todos pagamos. Es hasta que el interesado busca regularizar su automóvil cuando el Estado capta algo de ese negocio", señaló.

Finalmente, Chalita Zarur insistió en que el Estado debe privilegiar el respeto al marco legal y evitar medidas que generen competencia desleal o incertidumbre para quienes cumplen con las obligaciones fiscales y comerciales establecidas.