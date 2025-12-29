CEN morenista decidirá alianzas en San Luis Potosí

A nivel local, Morena no ha definido si irá en alianza rumbo a la elección de 2027 y cualquier decisión será tomada por instancias nacionales del partido, afirmó Carlos Arreola Mallol, presidente del Consejo Estatal.

El también diputado local señaló que el proceso electoral aún no inicia formalmente y que, conforme a los estatutos, será una comisión nacional la que determine en qué estados se establecen alianzas, con base en encuestas y evaluaciones internas.

El dirigente morenista rechazó que actores políticos externos, en referencia al senador del PVEM, Luis Armando Melgar, quien aventuró que ese partido podría ganar la elección de 2027 sin aliarse con Morena, puedan anticipar definiciones sobre el escenario electoral local y pidió que se evite enrarecer el clima político.

Arreola Mallol sostuvo que actualmente Morena se encuentra en una etapa de valoración interna y que no existe una voz autorizada para adelantar si habrá o no acuerdos rumbo a 2027.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"No necesitamos que un senador de otro estado, que mejor se preocupe por lo que pasa en Chiapas, que ya es bastante complicado, que venga a enrarecer a San Luis Potosí un clima político que en su momento se definirá por nuestros partidos a nivel nacional", comentó en entrevista.

Arreola Mallol aseguró que la contienda de 2027 no se definirá por demostraciones de fuerza o "músculo político", sino por el respaldo ciudadano y la capacidad de organización.

Por su parte, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, coincidió que las decisiones sobre alianzas y candidaturas corresponden exclusivamente a la Comisión Nacional de Elecciones: "Todo lo que digan personajes de otros partidos, es su opinión y deberían de hablar con responsabilidad", agregó.