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Centro de la capital reportó gran afluencia de compradores

Por Martín Rodríguez

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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      Miles de potosinos acudieron a los locales comerciales, ya sea a ver y escoger o a comprar; sin embargo la suerte estuvo repartida, porque algunos centros comerciales como una tienda de autoservicio del fraccionamiento Tangamanga parecían no tener la misma suerte.

      En las tiendas del centro histórico, los comerciantes recibieron cientos de clientes, sobre todo en las de ropa y aquellas de reciente apertura. Algunos restaurantes permanecieron llenos y hasta las boutiques pequeñas recibieron más clientela.

      A diferencia de la zona centro y las plazas comerciales El Dorado, Citadella, San Luis, The Park y Sendero, Plaza Tangamanga permaneció con un nivel más bajo de clientela. En esta última, incluso su principal tienda de autoservicio se encontraba ligeramente fuera de los estándares de clientela tradicional.

      En los mercados, sobre todo en los del centro de la ciudad, se percibió una ligera alza de clientes, que principalmente acudieron a consumir algunos alimentos en las fondas, como corrió en la calle Hidalgo, donde además de buscar precios, los clientes fueron a comer algún aperitivo.

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      En tiendas de autoservicio de la avenida Salvador Nava, los estacionamientos permanecieron más ocupados que lo habitual, en tanto los clientes procesaban compras de manera presencial o acudían a recoger productos que habían adquirido en línea.

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