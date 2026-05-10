Centro Histórico arrastra deterioro; van por rescate de 30 mdp

En el marco de la presentación del programa "Centro Histórico, Corazón de San Luis", el Ayuntamiento de San Luis Potosí reconoció que existe un rezago estructural en diversas zonas del primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con la información presentada por las propias autoridades municipales, este programa contempla la rehabilitación del Centro Histórico en diversas etapas, con base en el diagnóstico realizado por distintas dependencias municipales, principalmente en la intervención de 29 manzanas.

Entre estas manzanas se encuentran Julián de los Reyes, Mariano Arista, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Manuel José Othón, Agustín de Iturbide, Ignacio Allende, Miguel Hidalgo, Ignacio Zaragoza, José María Morelos y Pavón, Mariano Escobedo, Hermenegildo Galeana, Juan Sarabia, 5 de Mayo, avenida Universidad, Independencia, Ignacio Aldama, Vicente Guerrero, Damián Carmona y Los Bravo.

En la primera etapa, el diagnóstico arrojó la identificación de un total de 275 elementos de basura que afectan directamente la movilidad peatonal y la imagen del Centro Histórico, entre los que se encuentran basura urbana como tubos enterrados en las banquetas, infraestructura de telecomunicaciones abandonada, macetas, bancas, semáforos y rejas, de acuerdo con un censo realizado por la Unidad de Gestión del Centro Histórico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De igual forma, hasta la fecha se han identificado un total de 33 grafitis en el primer cuadro de la ciudad, lo que, si bien implica una disminución con respecto a cifras anteriores, mantiene la presencia de estos en fachadas, monumentos y mobiliario urbano.

Asimismo, se identificaron un total de 227 espacios que requieren una reparación mayor para mejorar la accesibilidad de peatones, ciclistas y otros vehículos automotores, principalmente en banquetas, guarniciones y fuentes.

Según el diagnóstico municipal, en el perímetro antes mencionado se tiene el registro de un total de 43 propiedades identificadas que representan un riesgo para la población y que muestran señales de abandono.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos declaró que para el proyecto de rehabilitación se destinarán cerca de 30 millones de pesos, cuyas acciones concretas, afirmó, comenzarán en los próximos días y se extenderán a lo largo del presente año.