Cerca de 300 drenajes colapsados en la zona metropolitana

El titular del Interapas, Ricardo Fermín Purata Espinosa, indicó en entrevista que en la zona metropolitana, se tiene el reporte de al menos 300 drenajes colapsados que han detectado trabajadores de las cuadrillas de mantenimiento del organismo.

Explicó que esta problemática no podría ser resuelta por ninguna administración, ya que para la reparación integral de los drenajes, que cada día presentan averías, se necesitaría una inversión superior a los 120 millones de pesos, debido a que en algunas calles no existe siquiera un tubo de conducción, dijo.

Agregó que al mes el Interapas recibe cerca de 15 quejas por drenajes colapsados o rotos, de los que comentó que se van programando para su reparación acorde con el riesgo que pudieran representar a la población por la infraestructura y el recurso económico que se tenga.

No obstante, destacó que en días pasados el Interapas logró adquirir un equipo llamado "Dalton" con el que la reparación de drenajes será más fácil y rápida, pues indicó que se podrán intervenir entre 15 y 20 mantenimientos en lugar de los cinco o seis que se hacían en un mes