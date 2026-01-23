"Cercan" al sarampión en el AIPA

Como parte de las medidas preventivas contra el sarampión en San Luis Potosí, el Gobierno del Estado informó que mantiene vigilancia sanitaria en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga (AIPA) y en las centrales de autobuses.

Mediante los Servicios de Salud de San Luis Potosí, informó que también lleva a cabo la implementación de cercos sanitarios en las zonas donde se han detectado casos positivos de la enfermedad.

Contextualizó que el año pasado se confirmaron 10 personas contagiadas y en 21 días de transcurrido el 2026 se reportan tres casos positivos, todos importados de otras entidades del país.

Alertó que debe reforzarse la inmunización en niñas y niños de un año de edad y asegurar la segunda dosis a los 18 meses, pues en tales grupos etarios la cobertura apenas supera el 86 por ciento.

La Secretaría de Salud federal subrayó que el tratamiento de sarampión es sintomático, no hay antiviral efectivo en la actualidad; en el manejo ambulatorio el correcto aislamiento y la vigilancia son clave y debe indicarse la vitamina A en todos los pacientes.

La sintomatología del padecimiento cambia conforme se desarrolla el mismo. El primer signo es la fiebre alta que dura entre 4 y 7 días y se presenta después de 10 o 12 días de estar en contacto con el virus.

"Posteriormente se produce una erupción rojiza en la piel que dura de 5 a 6 días e inicia en la cara y parte superior del cuello, se extiende hasta cubrir el cuerpo en un periodo aproximado de tres días y luego desaparece", concluyó.