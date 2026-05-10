Certificación garantiza calidad de educación

Si bien las acreditaciones se realizan de forma voluntaria por cada institución educativa, es importante que cuenten con ella, porque garantizan una educación de mayor calidad, formación y profesionalización de los estudiantes, informó Julio César Gómez Fernández, presidente del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (Comaem).

Comaem y la acreditación en San Luis Potosí

En su visita a la capital potosina, precisó que, en San Luis Potosí únicamente la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc es la única academia que cuenta con acreditación del Comaem.

Describió que la obtención de la certificación es un proceso que puede tardar hasta un año, dado que un cuerpo especializado verifica el cumplimiento de todas las disposiciones operativas, administrativas y curriculares.

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Requisitos y beneficios de la acreditación

Informó que, entre otros requisitos deben comprobar que se encuentran legalmente establecidos, cuentan con el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y demás autorizaciones ante la SEP y responder una guía de autoevaluación.

“La acreditación es voluntaria, no es obligatoria. Ellos tienen que solicitarla, ninguna instancia; la Secretaría de Educación Pública, ni la Secretaría de Salud obligan a que estén acreditadas las escuelas y facultades”, aclaró el presidente del Consejo.

Gómez Fernández destacó que la acreditación garantiza una educación de calidad; profesores e infraestructura física con altos estándares y se amplían las oportunidades para los estudiantes a nivel nacional e internacional.