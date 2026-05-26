Cesados, 16 docentes del Cobach por conductas indebidas

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Tras la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por el caso de una alumna víctima de acoso y abuso sexual dentro del Colegio de Bachilleres (Cobach), el director general, Ricardo Daniel Centeno Trejo, aseguró que la institución ha reforzado una política de "cero tolerancia" y que en los últimos tres años han sido separados 16 docentes y trabajadores administrativos por conductas indebidas.

La recomendación 01/2026 de la CEDH documentó omisiones graves en la atención de una estudiante identificada como V1, quien denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte de un profesor del Plantel 1, además de señalar fallas institucionales en la protección y acompañamiento de la alumna.

Al respecto, Centeno Trejo afirmó que todas las recomendaciones emitidas por el organismo defensor de derechos humanos "ya han sido atendidas", aunque explicó que mientras el expediente permanezca abierto, la recomendación continúa en seguimiento por parte de las autoridades correspondientes.

El director del Cobach sostuvo que durante su administración se ha actuado con firmeza ante denuncias de hostigamiento y acoso sexual, al señalar que anteriormente pudieron existir administraciones "muy permisivas", situación que actualmente ya no ocurre dentro de la institución educativa.

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"Somos la institución que más docentes y administrativos hemos separado; en estos últimos tres años hemos separado a 16 administrativos y docentes por malas conductas, principalmente por hostigamiento y acoso sexual", declaró el funcionario, quien además llamó a estudiantes y padres de familia a denunciar este tipo de casos para que también puedan iniciarse procedimientos penales, además de las sanciones administrativas que puede aplicar el Cobach.