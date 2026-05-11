Ciclo escolar finaliza hasta el 15 de julio en SLP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) acordó mantener sin cambios el cierre del ciclo escolar, luego de una reunión entre autoridades educativas federales y los secretarios de Educación de las 32 entidades del país.

De acuerdo con lo acordado por consenso, el ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio, descartando así la propuesta planteada durante la mañana para adelantar el cierre a junio.

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, informó que, aunque el calendario escolar permanecerá sin modificaciones, los estados con condiciones climáticas extremas podrán solicitar ajustes en su esquema escolar ante la SEP.

Indicó que en San Luis Potosí podrían aplicarse medidas especiales en regiones con altas temperaturas, principalmente en la Huasteca.