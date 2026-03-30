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Científicas potosinas desarrollan alimentos más saludables

Investigadoras crean alternativas con menor grasa y enfocadas en salud pública

Por Redacción

Marzo 30, 2026 07:48 a.m.
A
Científicas potosinas desarrollan alimentos más saludables

Investigadoras en San Luis Potosí impulsan proyectos enfocados en la innovación alimentaria y la salud, con el desarrollo de productos más nutritivos y acciones orientadas a mejorar los hábitos de consumo.

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología informó que se promueve la participación de mujeres en la investigación científica, con proyectos que buscan trasladar el conocimiento a soluciones prácticas para la población.

Entre los trabajos destacados se encuentra el de Marisol Córdova Barragán, quien desarrolla alimentos con menor contenido graso, particularmente margarinas más saludables sin afectar sabor ni textura, además de impulsar la vinculación entre ciencia e industria.

Por su parte, Gabriela Cilia López trabaja en proyectos relacionados con seguridad alimentaria, nutrición y salud ambiental, con el objetivo de prevenir enfermedades y mejorar la alimentación.

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De acuerdo con el organismo, estas iniciativas forman parte del impulso a la investigación aplicada y reflejan el avance en la participación de mujeres en la ciencia, así como su impacto en la calidad de vida de la población.

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