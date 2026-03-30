Científicas potosinas desarrollan alimentos más saludables
Investigadoras crean alternativas con menor grasa y enfocadas en salud pública
Investigadoras en San Luis Potosí impulsan proyectos enfocados en la innovación alimentaria y la salud, con el desarrollo de productos más nutritivos y acciones orientadas a mejorar los hábitos de consumo.
El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología informó que se promueve la participación de mujeres en la investigación científica, con proyectos que buscan trasladar el conocimiento a soluciones prácticas para la población.
Entre los trabajos destacados se encuentra el de Marisol Córdova Barragán, quien desarrolla alimentos con menor contenido graso, particularmente margarinas más saludables sin afectar sabor ni textura, además de impulsar la vinculación entre ciencia e industria.
Por su parte, Gabriela Cilia López trabaja en proyectos relacionados con seguridad alimentaria, nutrición y salud ambiental, con el objetivo de prevenir enfermedades y mejorar la alimentación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De acuerdo con el organismo, estas iniciativas forman parte del impulso a la investigación aplicada y reflejan el avance en la participación de mujeres en la ciencia, así como su impacto en la calidad de vida de la población.
Científicas potosinas desarrollan nuevas técnicas de diagnóstico en salud
Científicas de la UASLP desarrollan métodos ópticos y nuevas herramientas clínicas.
no te pierdas estas noticias
Científicas potosinas desarrollan alimentos más saludables
Redacción
Investigadoras crean alternativas con menor grasa y enfocadas en salud pública
Lluvias vespertinas y calor este lunes en la zona Centro de SLP
Redacción
Pronostican tormentas vespertinas este lunes en la región Centro