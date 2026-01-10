Cierran camino a la Presa de San José por filmación
Este lunes no habrá paso de 04:00 a 20:00 horas.
El Camino a la Presa de San José permanecerá cerrado de manera total este lunes 12 de enero, en un horario de 04:00 a 20:00 horas, debido a trabajos de filmación programados en la zona.
La Gobierno de la Capital de San Luis Potosí informó que durante el cierre no habrá paso para vehículos ni peatones, ni se permitirá la realización de actividades deportivas o recreativas, como caminata, carrera o ciclismo.
La autoridad municipal pidió a la ciudadanía tomar precauciones, atender la señalización y considerar rutas alternaspara evitar contratiempos durante el periodo de cierre.
Avances positivos en saneamiento de Presa San José, dice alcalde
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el proceso de saneamiento de la Presa San José, avanza de manera positiva y que lejos de representar únicamente un problema ambien...
