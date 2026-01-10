Cierran camino a la Presa de San José por filmación

El Camino a la Presa de San José permanecerá cerrado de manera total este lunes 12 de enero, en un horario de 04:00 a 20:00 horas, debido a trabajos de filmación programados en la zona.

La Gobierno de la Capital de San Luis Potosí informó que durante el cierre no habrá paso para vehículos ni peatones, ni se permitirá la realización de actividades deportivas o recreativas, como caminata, carrera o ciclismo.

La autoridad municipal pidió a la ciudadanía tomar precauciones, atender la señalización y considerar rutas alternaspara evitar contratiempos durante el periodo de cierre.

