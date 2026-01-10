logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Fotogalería

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cierran camino a la Presa de San José por filmación

Este lunes no habrá paso de 04:00 a 20:00 horas.

Por Redacción

Enero 10, 2026 03:39 p.m.
A
Cierran camino a la Presa de San José por filmación

El Camino a la Presa de San José permanecerá cerrado de manera total este lunes 12 de enero, en un horario de 04:00 a 20:00 horas, debido a trabajos de filmación programados en la zona.

La Gobierno de la Capital de San Luis Potosí informó que durante el cierre no habrá paso para vehículos ni peatones, ni se permitirá la realización de actividades deportivas o recreativas, como caminata, carrera o ciclismo.

La autoridad municipal pidió a la ciudadanía tomar precauciones, atender la señalización y considerar rutas alternaspara evitar contratiempos durante el periodo de cierre.

LEA TAMBIÉN

Avances positivos en saneamiento de Presa San José, dice alcalde

 El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el proceso de saneamiento de la Presa San José, avanza de manera positiva y que lejos de representar únicamente un problema ambien...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cierran camino a la Presa de San José por filmación
Cierran camino a la Presa de San José por filmación

Cierran camino a la Presa de San José por filmación

SLP

Redacción

Este lunes no habrá paso de 04:00 a 20:00 horas.

Instalan 55 luminarias LED en San Sebastián
Instalan 55 luminarias LED en San Sebastián

Instalan 55 luminarias LED en San Sebastián

SLP

Redacción

Modernizan alumbrado en jardín y calles aledañas.

Aplican barredora a motocicletas de agencia en Carranza
Aplican barredora a motocicletas de agencia en Carranza

Aplican "barredora" a motocicletas de agencia en Carranza

SLP

Pulso Online

El operativo de la Policía Vial se aplicó en un negocio a la altura de Valentín Gama

Trabajadores de Rising Farms protestan por falta de pago
Trabajadores de Rising Farms protestan por falta de pago

Trabajadores de Rising Farms protestan por falta de pago

SLP

Redacción

STPS y Fiscalía investigan incumplimiento salarial en Rioverde.