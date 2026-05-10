Cierre de año busca desactivar protestas

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acusó, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de utilizar el cierre anticipado del ciclo escolar, como una estrategia para desactivar las protestas del magisterio por la Ley del ISSSTE de 2007 y la exigencia de mejores pensiones para docentes y trabajadores del Estado.

CNTE acusa a SEP de usar cierre anticipado para frenar protestas

Isabel Villa de Jesús, integrante de la Coordinadora en San Luis Potosí, rechazó que hayan sido las y los maestros quienes solicitaron concluir antes el ciclo escolar 2025-2026, como declaró el titular de la SEP, Mario Delgado. Aseguró que el conflicto real sigue siendo el incumplimiento de las promesas relacionadas con el sistema de jubilaciones del magisterio.

Condiciones en escuelas y financiamiento de ventilación

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El docente sostuvo que las autoridades educativas utilizan el argumento de las altas temperaturas pese a que, desde hace años, las escuelas operan con grupos saturados, deficiencias en infraestructura y falta de ventilación sin que exista una atención de fondo. Señaló que en varios planteles los salones superan los 30 alumnos y algunos ni siquiera cuentan con espacios adecuados para tomar clases.

También afirmó que gran parte de los ventiladores y aulas climatizadas en escuelas públicas han sido financiados por madres y padres de familia mediante cuotas voluntarias, ante la falta de inversión oficial para mejorar las condiciones en los planteles educativos.