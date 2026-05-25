Cinco árboles caídos tras recientes lluvias en la capital

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Las lluvias registradas la semana pasada en la capital potosina dejaron saldo de cinco atenciones relacionadas con caída de ramas y de árboles, principalmente en avenidas como Carranza y en zonas como Morales y San Sebastián, informó el director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara.

El funcionario detalló que el incidente más fuerte ocurrió en avenida Carranza, donde cayó un árbol de gran tamaño que provocó daños en una luminaria, aunque no se reportaron afectaciones a personas. Además, se atendieron desprendimientos de ramas en distintos puntos de la ciudad y la caída de árboles secos en la zona Morales.

Entre las incidencias también mencionó un desprendimiento ocasionado por el golpe de un camión sobre la calle Agricultura, detrás de los condominios del ISSSTE en Himno Nacional Nacional, así como el desmenuzamiento de una rama en el barrio de San Sebastián.

Azuara señaló que, pese a los incidentes, las lluvias no generaron mayores complicaciones gracias a las acciones preventivas que se han realizado en materia de poda y mantenimiento del arbolado urbano.

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Explicó que uno de los factores que provoca la caída de árboles es el peso acumulado en las ramas durante las precipitaciones, por lo que el retiro preventivo de ramas y poda ha permitido reducir riesgos. Como ejemplo, recordó una intervención reciente en avenida Muñoz, donde se atendió un árbol inclinado antes de que colapsara.

En total, precisó, se realizaron cinco atenciones: tres relacionadas con ramas y dos por caída de árboles.

En cuanto a las acciones preventivas por la temporada de lluvias, el director indicó que se han reforzado trabajos de limpieza y rehabilitación de alcantarillas y drenajes, particularmente en el fraccionamiento El Aguaje, una de las zonas donde históricamente se registraban problemas de inundación.

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Indicó que las labores no solo se enfocaron en los puntos donde tradicionalmente se acumula el agua, sino también en las zonas de donde provienen las corrientes pluviales, con el objetivo de mejorar el desfogue.

Añadió que estas acciones se han realizado de manera coordinada con Protección Civil, la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Ecología y Obras Públicas en más de diez puntos de la ciudad, incluido el Centro Histórico, donde aseguró que las recientes lluvias ya mostraron una disminución en las inundaciones recurrentes.