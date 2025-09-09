logo pulso
SLP

Ciudadana denuncia accidente con borrego en el Parque Tangamanga

Por Redacción

Septiembre 09, 2025 10:53 a.m.
San Luis Potosí.– Una visitante del Parque Tangamanga denunció que sufrió un accidente grave tras ser embestida por un borrego que corría libre dentro del área, lo que le ocasionó fracturas que requirieron cirugía de emergencia.

La afectada relató que hace ocho días acudió a caminar como lo ha hecho durante años. Al pasar cerca del avión de la Guardia Nacional observó un rebaño de borregos que corrían, por lo que se hizo a un lado para permitirles el paso; sin embargo, un ejemplar rezagado la embistió por la espalda sin que pudiera verlo.

El impacto le provocó fractura de rodilla y tibia, por lo que tuvo que ser trasladada de inmediato a recibir atención médica. La cirugía incluyó injerto de hueso, colocación de una placa de titanio y cinco tornillos. El proceso de recuperación se estima entre tres y seis meses, en medio de un tratamiento doloroso y costoso.

La ciudadana aseguró que intentó comunicarse con los directivos del parque para reportar lo sucedido, pero no obtuvo respuesta ni disculpa. Criticó que los animales circulen sin control dentro del espacio público, lo que representa un riesgo para los visitantes.

"Fue un accidente que me cambió la vida. A cualquiera le puede pasar", advirtió, al tiempo que exigió a las autoridades estatales mayor atención a la seguridad de quienes acuden al parque.

